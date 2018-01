Federer derrota russo e se classifica à final em Dubai O tenista suíço Roger Federer derrotou o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3 -, nesta sexta-feira, e se classificou para a final do ATP de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O seu rival na decisão poderá ser o espanhol Rafael Nadal, que enfrentará o alemão Rainer Schuettler na outra semifinal do dia. Com a vitória sobre Youzhny, Federer atingiu a incrível marca de 58 triunfos consecutivos em quadras de piso rápido. Só nesta temporada, o número 1 do mundo venceu 16 partidas e já conquistou dois títulos - o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, e o ATP de Doha (Qatar). Mesmo com a classificação, o suíço viu alguns pontos negativos em seu jogo contra Youzhny. ?Ele teve várias chanes no primeiro set e poderia ter dificultado as coisas para mim. Não é possível jogar o melhor tênis sempre. Tudo o que quero é atuar com solidez o tempo todo?, disse Federer.