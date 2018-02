Federer descarta enfrentar Austrália na Davis O suíço Roger Federer não vai disputar a primeira rodada do Grupo Mundial, a primeira divisão, da Copa Davis contra a Austrália, na próxima semana. O número um do ranking da ATP disse nesta sexta-feira que vai deixar de lado tanto a disputa em Genebra quanto o Torneio de Rotterdam, no dia 20, para ?recarregar a bateria?. ?Vou usar essa parada para me preparar especificamente para os torneios do Masters Series e para o Aberto da França?, disse o campeão do Aberto da Austrália, que tentará vencer em Paris para fazer o ?Petit Slam?, quando o atleta vence os quatro torneios do ?Grand Slam? em seqüência, mas não no mesmo ano. Ele vem de títulos nos Abertos dos EUA, de Wimbledon, em 2005, e da Austrália, no mês passado. O capitão da equipe suíça, Severin Luthi deve montar seu time com Stanislas Wawrinka, de 20 anos, George Bastl, 30 anos, Michael Lammer, 23 anos, e Yves Allegro, de 27 anos. O confronto contra a Austrália começa no dia 10.