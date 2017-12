Federer desiste da disputa do Masters Series de Paris Cansado, o tenista suíço Roger Federer, líder do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), anunciou nesta segunda-feira que não participará do Masters Series de Paris, competição que será disputada ao longo desta semana na França. "Já joguei muito! No último domingo completei 92 jogos na temporada e preciso tomar cuidado", contou o suíço, que no ano venceu 87 partidas, conquistou 11 títulos e faturou cerca de US$ 7 milhões em prêmios. Outro que também não participará da competição na França será o espanhol Rafael Nadal, número dois do ranking da ATP, que aproveitará a semana para se recuperar de dores abdominais. Federer e Nadal pretendem chegar em bom estado físico para a disputa do Masters Cup de Xangai, o último evento da ATP, que reunirá os oito melhores tenistas do ano - a competição será realizada no final de novembro.