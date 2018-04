Federer diz que aposta na recuperação de Tiger Woods

Woods se envolveu em uma polêmica sobre sua vida conjugal após sofrer um acidente automobilístico em novembro do ano passado. Depois do episódio, o golfista afastou-se do esporte e perdeu alguns patrocinadores.

Federer declarou, ao jornal esportivo francês L''Equipe, que o escândalo na vida privada de Woods "têm sido um golpe duro para Tiger e para sua família" e que "apoiará o amigo independentemente do que a imprensa disser".

"Os tabloides estão deixando ele louco, está perdendo contratos de patrocinadores... sempre soube que a imagem que se constrói pacientemente durante toda a carreira pode ser destruída em um minuto", disse o suíço.

Tiger Woods não é visto em público desde o acidente e outros amigos do golfista revelaram que não tiveram êxito nas tentativas de entrar em contato. "Ele precisa de calma. Se ele tiver paz, logo será novamente o golfista maravilhoso que todos nós conhecemos", finalizou Federer.

1