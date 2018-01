Federer diz que vitória em Wimbledon foi "de outro mundo" O tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, explicou neste domingo que conquistar o tetracampeonato do Aberto de Wimbledon, o oitavo título de Grand Slam da carreira e a 48ª vitória seguida em quadra de grama foi uma coisa de "outro mundo". "Fantástico. Nunca pensei que seria possível conseguir isso. Wimbledon é a principal competição do tênis, por isso, vocês podem ter certeza de que voltarei para buscar a quinta conquista. Borg parou muito cedo, mas eu não vou fazer isso", comentou o suíço, citando o ex-tenista sueco Bjorn Borg, que conquistou por cinco vezes o evento (1976 a 1980). Federer também explicou que ficou surpreso ao ver Rafael Nadal chegar até a final da competição. "Foi um grande torneio para ele. Sinceramente, nunca acreditei que ele chegaria até aqui", contou o suíço. Por sua vez, Nadal elogiou o desempenho de Federer e disse que ele foi incrível. "Fiz a minha melhor partida na competição, mesmo assim perdi. Só tenho de elogiar Federer, por que ele é incrível. Espero voltar a disputar a final de Wimbledon, mas sem encontrar ele pela frente", comentou o espanhol, que é bicampeão de Roland Garros.