Federer e Davenport lideram as chaves Não houve surpresas na definição dos cabeças-de-chave do Australian Open, o primeiro torneio do Grand Slam na temporada, que começa na próxima segunda-feira, em Melbourne. A organização do evento respeitou as posições dos rankings da ATP e da WTA e determinou nesta quinta-feira o suíço Roger Federer e a norte-americana Lindsay Davenport como os números 1. O torneio masculino está com vários desfalques, como o do espanhol Rafael Nadal, do norte-americano Andre Agassi e do campeão do ano passado, o russo Marat Safin. Assim, o cabeça-de- chave número 2 é o norte-americano Andy Roddick. Por sua vez, o lado feminino está bastante atraente, com todas as grandes estrelas na disputa. Davenport lidera a chave, seguida por Kim Clijsters (Bélgica), Amelie Mauresmo (França) e a já veterana e em grande fase Mary Pierce (França). A bela Maria Sharapova, cabeça-de-chave número 4, está à frente de um numeroso exército de tenistas russas, com Nadia Petrova (6), Elena Dementieva (9), Anastasia Myskina (12), Svetlana Kuznetsova (14), Elena Likhotseva (18), Dinara Safina (19), Maria Kirilenko (25) e Vera Zvonareva (30).