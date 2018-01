Federer é indicado para concorrer ao prêmio Laureus O tenista suíço Roger Federer, que conquistou o Aberto da Austrália deste ano após derrotar o cipriota Marcos Baghdatis na final, é o favorito para receber o prêmio Laureus de melhor esportista do mundo. Federer se tornou, com a conquista do Aberto da Austrália, o primeiro tenista a conquistar 3 torneios de Grand Slam consecutivos - desde que o norte-americano Pete Sampras o fez, na temporada 1993/1994. As indicações para o Laureus foram realizadas com base nas votações de jornalistas de 80 países, que selecionaram seis candidatos em cinco categorias. Os 42 membros da Academia de Esporte Mundial Laureus escolherão, por votação secreta, o ganhador. A entrega do prêmio acontecerá no dia 22 de maio.