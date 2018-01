Federer e Isinbayeva são os premiados com o Laureus O tenista suíço Roger Federer tornou-se nesta segunda-feira o primeiro atleta a receber o Prêmio Laureus de Melhor Esportista do Ano pela terceira vez seguida. No feminino, a escolhida recaiu sobre a campeã olímpica e mundial do salto com vara, a russa Yelena Isinbayeva, enquanto a seleção italiana de futebol foi eleita a equipe do ano pela vitória na Copa da Alemanha. O tênis teve grande destaque no Laureus. Além de Federer, Serena Williams ganhou o prêmio de Retorno do Ano e Amelie Mauresmo o de Maior Feito, pela conquista de seus dois primeiros títulos do Grand Slam (Aberto da Austrália e Wimbledon). Federer, que terminou o ano na liderança do ranking nas três ocasiões em que ficou com o Laureus e conquistou três títulos do Grand Slam pela segunda vez em três anos, não pôde comparecer à cerimônia de premiação. Seu troféu foi entregue ao ex-tenista alemão Boris Becker, ex-líder do ranking e dono de seis títulos do Grand Slam. O suíço enviou uma mensagem em vídeo. ?É uma grande honra receber este prêmio pela terceira vez?, declarou, recordando a célebre frase do presidente de honra do Laureus, o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela: ?O esporte tem o poder de mudar o mundo.? Isinbayeva, que quebrou seu 20.º recorde mundial em fevereiro, com 4,93 metros em um torneio indoor, disse que estava muito feliz de, finalmente, receber o prêmio depois de três indicações. ?Ganhar o Laureus era um sonho?, declarou atleta. Também foram premiados o Barcelona (Espírito Esportivo), pelo apoio à Unicef; Franz Beckenbauer (Reconhecimento pela Carreira), que comandou a Alemanha na conquista da Copa do Mundo de 1974 e participou da organização da Copa de 2006; o surfista Kelly Slater was (Esporte de Ação); e o inglês Luke Dowdney (Esporte para o Bem), pelo projeto social de boxe para jovens das favelas do Rio.