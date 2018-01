Federer e Nadal batem bola nas ruas de Nova York O suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, os dois primeiros colocados no ranking mundial de tênis, bateram bola na tarde desta quinta-feira numa rua de Nova York, num evento promocional do US Open, o último Grand Slam do ano, que começa nesta segunda-feira. Uma quadra improvisada foi montada na Rua 54, e os dois não só disputaram alguns pontos entre si como brincaram com algumas crianças. "Foi uma experiência muito bonita, e fico feliz de tê-la compartilhado com Roger", disse Nadal, diante de centenas de torcedores. Cauteloso, Nadal não quis dizer se a brincadeira desta quinta foi uma decisão antecipada do US Open. Ele teme a dificuldade do confronto contra o australiano Mark Philippoussis, finalista do torneio em 1998, já na estréia. "Tenho uma primeira rodada difícil. Ele esteve entre os melhores por muitos anos e tem um saque muito bom", alertou o espanhol. Depois dos resultados irregulares nos Masters Series de Toronto e Cincinnati, disputados nas últimas semanas, Nadal ainda tenta, no entanto, se mostrar otimista. "Fui melhor em Cincinnati do que em Toronto, e tenho evoluído nos treinos aqui em Nova York", contou o jogador. "Vamos ver o que acontece quando os jogos começarem."