Federer e Nadal garantem vaga na Masters Cup de Xangai Os dois melhores jogadores da atualidade, Roger Federer e Rafael Nadal, que fizeram as finais de Roland Garros e Wimbledon, foram os primeiros tenistas a garantir vaga entre os oito classificados para o Masters Cup de Xangai, a ser disputado em novembro. Não restavam mesmo muitas dúvidas, de que esses dois jogadores com os bons resultados na temporada iriam assegurar classificação. Mas com a participação de ambos na final de Wimbledon, os dois estão matematicamente classificados. Federer levou no domingo o seu 4.o título de Wimbledon, vencendo Nadal por 3 sets a 1, e os dois disparam na liderança do ranking. O suíço tem 7.260 pontos, enquanto o espanhol acumula 5.125. O terceiro colocado no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) desta segunda-feira, o argentino David Nalbandian soma 3.185. Marasmo Ainda sem Gustavo Kuerten dar uma definição sobre seu futuro, o tênis brasileiro vive um período de marasmo. Nesta segunda-feira, Flávio Saretta estreou com derrota no ATP Tour de Gstaad, Suíça, ao perder para o italiano Daniele Bracciali por 5/7, 6/1 e 6/4. Nesta terça-feira, Marcos Daniel - que está na 81ª. colocação do ranking - faz sua estréia na competição pegando logo de cara um dos favoritos, o argentino Gaston Gáudio. Em Newport, nos Estados Unidos, em competição de quadras de grama, Ricardo Mello também joga esta semana e vai estrear com outro favorito, o britânico Andy Murray. Enquanto isso, Guga continua os treinamentos no Rio. Sua volta ao circuito estava sendo esperada para o ATP Tour de Stuttgart, na Alemanha, que começa na próxima segunda-feira, mas até agora o tenista não fez qualquer anúncio. A temporada de saibro ainda tem algumas competições nas próximas semanas, com Stuttgart, depois Kizbuehel e terminando com Sopot. Depois só torneios em quadras duras,culminando com o US Open, a partir de 28 de agosto.