Federer e Nalbandian abrirão a Masters Cup de Xangai A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) divulgou nesta quarta-feira a tabela da Masters Cup de Xangai, competição que reunirá os oito melhores tenistas da temporada e distribuirá US$ 3,7 milhões em prêmios. O primeiro confronto, que acontecerá na próxima segunda-feira, será entre o suíço Roger Federer, primeiro colocado no ranking mundial, e o argentino David Nalbandian, vencedor da última edição da Masters Cup - na final, ele derrotou justamente Federer. Os oito tenistas foram divididos em dois grupos, onde jogarão entre si. Os dois melhores de cada chave avançarão para as semifinais. No grupo vermelho, ficaram Federer, Nalbandian, Andy Roddick (EUA) e Ivan Ljubicic (CRO). Já a chave dourada será composta pelo espanhol Rafael Nadal, número dois no ranking da WTA, o russo Nikolay Davydenko, o norte-americano James Blake e o também espanhol Tommy Robredo. Com 44 títulos na carreira (11 só nesta temporada), Federer é o grande favorito ao título da Masters Cup. Por sinal, após o jogo de suíço será realizada a outra partida do grupo vermelho, entre Ljubicic e Roddick. Já os jogos da chave dourada só acontecerão na terça-feira: Nadal x Blake e Davydenko x Robredo. Nadal confirma participação Atual número dois do mundo, o espanhol Rafael Nadal confirmou nesta quarta-feira que está em perfeitas condições físicas para participar da Masters Cup de Xangai, uma vez que ele descansou ao longo dos últimos dias para se recuperar de dores abdominais. "Chego muito motivado para essa competição. A temporada ainda não terminou para mim. Meu sonho é participar desse torneio e farei tudo o que estiver ao meu alcance para vencer", explicou o espanhol, que é bicampeão de Roland Garros. Nadal não pôde participar da última edição da Masters Cup e foi substituído pelo argentino Mariano Puerta.