Federer e Nalbandian vão se enfrentar no Masters de Roma Pela quarta-de-final do Masters Series de Roma, evento que distribui cerca de US$ 2,5 milhões em prêmios, o tenista suíço Roger Federer, número 1 do mundo, derrotou nesta sexta-feira o espanhol Nicolas Almagro por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (2/7) e 7/5. Federer não encontrou dificuldades para passar por Almagro no primeiro set. Com tranqüilidade, o suíço impôs o seu jogo e fez 6/3. Já no segundo, Almagro entrou disposto a atrapalhar e conseguiu superar o suíço no tie-break, fechando em 7/6. No terceiro, Federer sofreu, mas conseguiu quebrar o saque do espanhol e fechar em 7/5. O suíço precisou de mais de 2h30min para passar pelo espanhol. Na fase semifinal, ele vai enfrentar o argentino David Nalbandian, número três do mundo. Nalbandian derrotou nesta sexta o tenista croata Mario Ancic por 2 sets a 0, com duplos 6/3, em pouco mais de 1h24min de partida. Em jogos contra Federer, o argentino leva vantagem. São seis vitórias, contra quatro do suíço.