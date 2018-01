Federer e Roddick passam à segunda rodada em Cincinnati O suíço Roger Federer avançou à segunda rodada do Master Series de Cincinnati ao derrotar na noite desta terça-feira o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Na próxima rodada, o número um do mundo vai encarar o inglês Andy Murray, que bateu o compatriota Tim Henman por 4/6, 6/4 e 7/5. Quem também venceu seu jogo nesta terça à noite foi o norte-americano Andy Roddick, que fez 2 sets a 1 no italiano Daniele Braccialli, com parciais de 6/7 (6-8), 7/8 (7-4) e 7/6 (7-5), em pouco mais de duas horas de partida. Agora, o norte-americano pega o belga Kristof Vliegen, que bateu o francês Marc Gicquel por 2 sets a 0 na primeira rodada.