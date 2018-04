Federer encara Tsonga nas quartas

Roger Federer chegou pela 35.ª vez consecutiva às quartas de final de um Grand Slam. O suíço enfrentou o canadense Milos Raonic, quase dez anos mais jovem (31 contra 22), e garantiu a vitória por 6/4, 7/6 (7/4) e 6/2 nas oitavas do Aberto da Austrália.

Para derrotar o promissor adversário, Federer conseguiu agir na principal arma de Raonic: o saque. Mesmo assim, o canadense teve 19 aces. "Estive muito bem, com boa movimentação, antecipação e reação. Mas a chave do jogo foi a devolução. Me senti muito confiante."

Para continuar em busca do pentacampeonato em Melbourne, Federer enfrentará o francês Jo-Wilfried Tsonga, que eliminou o compatriota Richard Gasquet. Andy Murray também terá um francês pelo caminho. O escocês, que sonha com o segundo Grand Slam da carreira, venceu Gilles Simon por fáceis 6/3, 6/1 e 6/3) e, agora, enfrentará Jeremy Chardy - o oponente chegou, pela primeira vez, às quartas de um "major".

Na disputa feminina, o duelo entre Serena Williams e Victoria Azarenka nas semifinais parece cada vez mais próximo. A americana atropelou a russa Maria Kirilenko (6/2 e 6/0) para chegar às quartas. Já a bielorrussa, atual campeã, igualmente teve vitória fácil - duplo 6/1 sobre Elena Vesnina.

Aposentadoria. Ricardo Mello, de 32 anos, recebeu um convite da organização do Brasil Open e fará no Ginásio do Ibirapuera sua despedida do tênis profissional. Ele disputou nove das 12 edições, e chegou três vezes às semifinais.