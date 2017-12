Federer estréia com vitória em Wimbledon e quebra recorde O tenista suíço Roger Federer, número 1 do mundo, conseguiu cravar nesta terça-feira mais um recorde na história do tênis. Ele derrotou o francês Richard Gasquet por 3 sets a 0, pelo Aberto de Wimbledon, e conquistou a 42ª vitória seguida em quadra de grama, superando o ex-tenista sueco Bjorn Borg, que tinha 41 triunfos. Federer, que é tricampeão de Wimbledon, havia começado o jogo contra Gasquet na segunda-feira, mas, por causa da chuva, a partida teve de ser suspensa e foi completada nesta terça. No primeiro set, o suíço havia vencido por 6/3. Já no segundo, ele encontrou mais facilidade e fez 6/2. No último, o francês até que tentou reagir, mas novamente foi derrotado por 6/2. Também por 3 a 0, o tenista croata Mario Ancic passou pelo espanhol Nicolás Almagro, com parciais de 7/6 (7/2), 7/5 e 7/6 (7/4). Ancic foi o último tenista que conseguiu vencer Federer no Aberto Wimbledon, no ano de 2002. Em outro jogo disputado pela primeira rodada de Wimbledon, o tenista argentino David Nalbandian, número três do mundo, não encontrou problemas para passar pelo sul-africano Wesley Moodie por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/1. Outras partidas da primeira rodada de Wimbledon: Mikhail Youzhny (RUS) 3 a 0 (ITA) Potito Starace - 6/0, 6/4 e 6/1 Juan Carlos Ferrero (ESP) 3 a 0 (ESP) Fernando Vicente - 6/1, 6/3 e 6/2 Davide Sanguinetti (ITA) 3 a 0 (EUA) Kevin Kim 6/3, 7/6 (12/10) e 6/1 Arnaud Clement (FRA) 3 a 0 (ESP) Albert Portas - 6/3, 6/2 e 6/4 Tomas Berdych (RCH) 3 a 0 (RCH) Jan Hernych - 6/3, 6/4 e 7/5 Fabrice Santoro (FRA) 3 a 1 (AUS) Wayne Arthurs - 7/6 (7/3), 6/3, 3/6 e 6/1 Lukas Dlouhy (RCH) 3 a 1 (FRA) Florent Serra - 4/6, 6/3, 6/4 e 7/5 Jonas Bjorkman (SUE) 3 a 1 (SUE) Thomas Johansson - 3/6, 7/6 (7/4), 6/1 e 6/1 Roko Karanusic (CRO) 3 a 1 (ALE) Rainer Schuettler - 7/6 (9/7), 4/6, 6/2 e 6/1 Kristof Vliegen (BEL) 3 a 0 (RCH) Jiri Novak - 6/4, 7/5 e 6/2 James Blake (EUA) 3 a 1 (DIN) Kristian Pless - 6/3, 7/5, 5/7 e 6/4 Yeu-Tzuoo Wang (TAW) 3 a 0 (AUT) Oliver Marach - 6/1, 7/6 (7/2) e 6/0