Federer fatura seu 250º triunfo em Grand Slams Roger Federer venceu o australiano Bernard Tomic por 6/4, 7/6 e 6/1 e chegou ao seu 250.º triunfo em Grand Slams. Com a vitória, o suíço avançou para as oitavas de final do Aberto da Austrália pela 12.ª vez consecutiva.