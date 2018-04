Federer faz final com Djokovic nos EUA O suíço Roger Federer, número um do mundo, e o sérvio Novak Djokovic se enfrentarão na final do Masters de Cincinatti, nos Estados Unidos. Federer superou o ganhou do britânico Andy Murray por 6/2 e 6/3, com 10/8, para chegar à sua quinta final na temporada. Djokovic ganhou do espanhol Rafael Nadal por 6/1 e 6/4.