Federer faz tira-teima contra Nadal na final de Dubai O espanhol Rafael Nadal é um dos poucos tenistas do circuito que pode orgulhar-se de ter um retrospecto positivo diante do atual número 1 do mundo, Roger Federer. Já ganhou duas vezes, em dois tipos de pisos diferentes, o saibro ? sua especialidadde ? e a quadra dura. Agora, os dois mais badalados jogadores da atualidade fazem uma espécie de tira-teima, na final do ATP Tour de Dubai, nos Emirados Árabas, neste sábado às 19 horas (12 horas de Brasília). Federer está em busca do tetracampeonato do milionário torneio dos Emirados Árabes. Nas semifinais desta sexta feira liquidou o bom tenista russo Mikail Youznhny por 6/2 e 6/3 e completou sua 56.ª vitória nas quadras duras, a 16ª. consecutiva no evento de Dubai. Sem jogar desde a conquista do título do Aberto da Austrália, Federer teve um início instável de campeonato, mas nada que fosse suficiente para ameaçar seu favoritismo. Só que agora, na final, jogará sob pressão, com a obrigação de vencer um adversário que está voltando ao circuito. Nadal está voltando de lesão. Teve um retorno discreto no torneio de Marselha, chegando às semifinais, mas agora animou-se em Dubai e garantiu estar perto do seu melhor. ?Estou quase 100%.? No retrospecto, Nadal venceu duas partidas e perdeu uma para Federer. A primeira vitória veio em Miami, em 2004, em uma quadra dura. A única derrota, por coincidência, também aconteceu neste mesmo torneio, numa final polêmica, cheia de altos de baixos. Federer ganhou o título do Masters Series de Miami, de 2005, por 3 sets a 2, depois de estar perdendo o jogo por dois sets. No último encontro que os dois atuais líderes do ranking tiveram, Nadal não deixou dúvidas de que sabe os segredos do saibro e deu quase uma aula ao número 1, vencendo no torneio de Roland Garros por 3 a 1. Agora, vem a hora da verdade para jogadores e público.