Federer fecha 2011 com título e recorde

Quem brilhou por último na temporada totalmente dominada pelo sérvio Novak Djokovic foi Roger Federer. O suíço, que não tinha motivos para classificar 2011 como memorável, tratou de virar o jogo na derradeira competição do ano. Diante de 20 mil torcedores - incluindo celebridades como Pipa Middleton e Cristiano Ronaldo - na lotada Arena O2, o tenista garantiu mais um recorde em sua vitoriosa carreira: é, agora, o maior vencedor da Masters Cup, torneio que reúne os oito melhores da temporada.

Federer conquistou ontem o sexto título, superando Ivan Lendl e Pete Sampras (ambos ganharam cinco vezes), ao derrotar o valente francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 7/6 (8-6) e 6/3, em 2h20 de partida.

O suíço, que só havia conquistado um troféu na temporada até outubro (tinha apenas o ATP de Doha, vencido em janeiro), foi arrasador no final de 2011, chegando à marca de 17 vitórias consecutivas.

Em excelente forma, levantou o ATP da Basileia e o Masters de Paris, para chegar imponente a Londres, onde conseguiu mais números expressivos à sua grande galeria de recordes.

"Eu não poderia estar mais feliz, mas também não poderia estar mais exausto", disse Federer, ao fim da partida. "Jo acabou com o resto de energia que eu ainda tinha", afirmou o tenista de 30 anos, o mais velho entre os participantes da competição.

Foi o terceiro domingo consecutivo em que os dois tenistas se enfrentaram - e Federer venceu os três confrontos. Há duas semanas, disputaram o título em Paris. No domingo passado, encontraram-se em Londres na primeira rodada da fase de grupos da Masters.

"Ele é o melhor jogador em quadras cobertas no momento", avaliou Tsonga. "E, provavelmente, é o melhor jogador de todos os tempos. Eu lutei o quanto pude. Estou feliz porque tive uma boa semana. Claro, vencer é melhor, mas posso me olhar no espelho e dizer que briguei o quanto foi possível."

Centenário. Federer disputou ontem a sua 100.ª final de torneios de simples e levou para casa o 70.º troféu da carreira. Hoje, terá a confirmação oficial de seu retorno à 3.ª posição do ranking da ATP, superando o britânico Andy Murray, que abandonou a Masters Cup por lesão.

Na semana em Londres, Federer viu seus principais rivais do ano sucumbindo aos problemas físicos. Djokovic não conseguiu chegar nem sequer à semifinal, assim como Rafael Nadal, o número 2 do mundo. Mas o suíço, em plena forma, não deixou dúvidas de que era o favorito. Na fase de grupos, derrotou Tsonga, Nadal (com direito a 6/0 na vitória por 2 sets a 0) e Mardy Fish. Na semifinal, não deu chances ao espanhol David Ferrer. Por ter conquistado o título invicto, Federer embolsou US$ 1,63 milhões (cerca de R$ 3,07 milhões).

Favoritíssimo, Federer teve trabalho para derrotar Tsonga. Depois de fechar o primeiro set com relativa facilidade, teve o ponto do jogo nas mãos duas vezes. Primeiro, quando abriu 5/4 no segundo set. Depois, no tie-break da mesma parcial. O francês foi com moral para o terceiro set, mas sofreu a quebra quando Federer fez 5/3.