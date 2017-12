Federer fecha o ano com 3.900 pontos de folga no ranking O suíço Roger Federer praticamente dobrou em 2006 sua folga no ranking mundial para o segundo colocado, o espanhol Rafael Nadal, a quem eliminou nas semifinais da Masters Cup de Xangai, no fim de semana, e que volta a encontrar nesta terça-feira em jogo de exibição em Seul. Ele fechou o ano com 8.370 pontos no ranking de entradas, 3.900 de vantagem para Nadal. No fim de 2005, essa vantagem era de 1.960 pontos - 6.725 a 4.775 a favor de Federer, que em 2006 disputou 17 torneios, com 12 títulos e quatro vice-campeonatos. O Brasil corre o risco de fechar o ano sem ninguém entre os 100 primeiros do mundo. Hoje, o melhor colocado é Thiago Alves, 107.º da lista. Flávio Saretta, com o vice-campeonato do challenger de Assunção, na Copa Petrobras, ganhou 11 posições e hoje está em 121.º lugar. Como os brasileiros ainda jogam challengers este ano, eles podem subir e alcançar um lugar entre os 100 melhores. Para Gustavo Kuerten, a derrota para o austríaco Rainer Eitzinger, logo na estréia em Assunção, já serviu para que ele subisse 52 posições no ranking. Ele ocupa agora a 1.083.ª posição, e é o 38.º entre os brasileiros presentes na lista. Em situação muito melhor está a argentina, que fechou a temporada com David Nalbandian em oitavo lugar e outros oito tenistas entre os 100 primeiros. Os líderes do ranking de entradas: 1.º Roger Federer (SUI) - 8.370 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 4.470 3.º Nikolay Davydenko (RUS) - 2.825 4.º James Blake (EUA) - 2.530 5.º Ivan Ljubicic (CRO) - 2.495 6.º Andy Roddick (EUA) - 2.415 7.º Tommy Robredo (ESP) - 2.375 8.º David Nalbandian (ARG) - 2.295 9.º Mario Ancic (CRO) - 2.060 10.º Fernando Gonzalez (CHI) - 2.015 11.º Tommy Haas (ALE) - 1.890 12.º Marcos Baghdatis (CHP) - 1.860 13.º Tomas Berdych (RCH) - 1.705 14.º David Ferrer (ESP) - 1.475 15.º Jarkko Nieminen (FIN) - 1.460 16.º Novak Djokovic (SER) - 1.380 17.º Andy Murray (GBR) - 1.370 18.º Richard Gasquet (FRA) - 1.365 19.º Radek Stepanek (RCH) - 1.340 20.º Lleyton Hewitt (AUS) - 1.315 107.º Thiago Alves (BRA) - 411 121.º Flávio Saretta (BRA) - 378 133.º Ricardo Mello (BRA) - 343 168.º Marcos Daniel (BRA) - 248 181.º Andre Sá (BRA) - 221 1.083.º Gustavo Kuerten (BRA) - 6 Os líderes da Corrida dos Campeões 1.º Roger Federer (SUI) - 1.674 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 894 3.º Nikolay Davydenko (RUS) - 565 4.º James Blake (EUA) - 506 5.º Ivan Ljubicic (CRO) - 499 6.º Andy Roddick (EUA) - 483 7.º Tommy Robredo (ESP) - 475 8.º David Nalbandian (ARG) - 459 9.º Mario Ancic (CRO) - 412 10.º Fernando Gonzalez (CHI) - 403 122.º Marcos Daniel (BRA) - 33 129.º Flávio Saretta (BRA) - 29 159.º Thiago Alves (BRA) - 15 183.º Ricardo Mello (BRA) - 10 357.º Gustavo Kuerten (BRA) - 1