Federer ganha de Roddick e é tricampeão do US Open No caminho de transformar-se no maior tenista de todos os tempos, Roger Federer voltou a fazer história. Ao conquistar o título do US Open, com vitória na final sobre o norte-americano Andy Roddick, por 6/2, 4/6, 7/5 e 6/1 passa a ser o primeiro jogador a conquistar por 3 vezes consecutivas os títulos de Wimbledon e US Open. O domínio de Federer esteve claro desde o início da partida, quando chegou abrir vantagem de 5 a 0 sobre Roddick. Apesar da reação do norte-americano, que chegou a empatar por 1 set a 1, prevaleceu no final a grande categoria do líder do ranking. Neste ano, Federer chegou a todas as finais de Grand Slam. Ganhou o Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open. Só ficou com o vice-campeonato em Roland Garros, ao perder para Rafael Nadal. Com mais este título, Federer já soma oito troféus do Grand Slam e passa a ser o 6.º jogador com mais títulos deste circuito. A liderança é de Pete Sampras, com 14, seguido de Roy Emerson, 12; Bjorn Borg e Rod Laver, 11; e Bill Tilden, 10.