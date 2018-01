Federer ganha e vai enfrentar Nadal na final Os dois melhores tenistas do mundo na atualidade vão fazer neste domingo a final do Masters Series de Montecarlo, torneio que distribuiu US$ 2,5 milhões em prêmios. O suíço Roger Federer ganhou fácil na semifinal deste sábado e vai enfrentar o espanhol Rafael Nadal, que tinha vencido no jogo anterior. Número 1 do mundo, Federer não teve trabalho para eliminar o chileno Fernando González na semifinal deste sábado. Com tranqüilidade, o tenista suíço ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Foi a 29ª vitória seguida de Federer em torneios do Masters Series e é a primeira vez que chega à final em Montecarlo. O problema do suíço é que, enquanto domina os adversários na grama ou cimento, ele ainda não tem a mesma performance nas quadras de saibro. E seu adversário na final em Montecarlo é atualmente o rei do saibro. Ao chegar à final deste domingo, Nadal somou a marca de 41 vitórias consecutivas neste tipo de quadra. Além disso, Nadal defende o título em Montecarlo e é um dos poucos tenistas que conta com um retrospecto positivo diante de Federer. Até agora, foram 4 confrontos e o espanhol ganhou 3 vezes, contra uma vitória do suíço.