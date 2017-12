Federer ganha fácil e avança às quartas em torneio japonês Diferente do que aconteceu na estréia, o suíço Roger Federer não teve trabalho, nesta quinta-feira, para avançar no ATP de Tóquio, no Japão. Com muita facilidade, o melhor tenista da atualidade derrotou o sul-africano Wesley Moodie por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1 - e se classificou às quartas-de-final da competição, que distribui 940 mil dólares em prêmios. O próximo rival de Federer será uma das surpresas do torneio, o japonês Takao Suzuki. Num jogo muito difícil, o tenista da casa bateu o alemão Alexander Waske de virada por 2 sets a 1. As parciais foram de 6/7 (4/7), 7/6 (12/10) e 6/1. No feminino, os japoneses tiveram uma alegria e uma tristeza na rodada marcada pela chuva, que adiou três partidas para sexta-feira. Cabeça-de-chave número 2, Ai Sugiyama ganhou da norte-americana Vânia King por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 5/7 e 7/5. Em compensação, Akiko Morigami foi derrotada pela francesa Youlia Fedossova também por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3.