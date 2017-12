Federer ganha mais uma e já está nas semifinais em Madri Depois de sofrer para derrotar o sueco Robin Soderling em dois tie-breaks no dia anterior, o suíço Roger Federer não teve tanto trabalho para se classificar, nesta sexta-feira, às semifinais do Masters Series de Madri, na Espanha. O melhor tenista do mundo na atualidade ganhou do norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Seu adversário na semifinal será o argentino David Nalbandian, que travou uma batalha contra o russo Marat Safin no primeiro jogo do dia. O quarto colocado do ranking mundial, que deverá assumir o terceiro lugar na próxima semana, venceu o ex-número 1 por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 6/7 (6/8) e 7/6 (7/2). Os outros dois semifinalistas sairão de confrontos que serão realizados na sessão noturna do Masters Series de Madri. Na primeira partida, o espanhol Rafael Nadal tentará manter a luta pela defesa do seu título do ano passado contra o checo Tomas Berdych. Na seqüência, o chileno Fernando González terá pela frente o sérvio Novak Djokovic, que é uma das revelações do circuito profissional nesta temporada.