Federer inicia nova batalha no saibro nesta segunda Número 1 do mundo, Roger Federer inicia nesta segunda-feira uma nova batalha nas quadras de saibro da temporada européia para mostrar que seu reinado também pode abranger os domínios de Roland Garros - único Grand Slam que jamais conquistou. O tenista suíço estréia no Masters Series de Roma diante de um especialista na superfície, o argentino Juan Ignácio Chela, por volta das 11 horas de Brasília. O seu mais perigoso rival e atual campeão de Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal, só joga na terça-feira e terá pela frente um ídolo e amigo compatriota Carlos Moya. Federer prometeu e está cumprindo uma preparação especial para tentar seu primeiro título em Roland Garros, jogando os três Masters Series da temporada européia de saibro. No primeiro, em Montecarlo, perdeu na final, justamente para Nadal. Agora já terá na estréia um adversário perigoso, como Chela. Embora o retrospecto mostre 3 a 0 para Federer, esta será a primeira vez que os dois se encontram no saibro. Nadal chega esta semana em Roma com objetivos ousados. Está há 47 partidas sem perder no saibro e se ganhar o título no Foro Itálico romano irá igualar o recorde do argentino Guillermo Vilas de 53 jogos sem derrotas na superfície. O Brasil não terá nenhum jogador na disputa. O único que participou do qualifying, Flávio Saretta, perdeu para o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 6/4, 4/6 e 6/3. Guga anuncia futuro no Rio Ex-tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten anuncia nesta segunda-feira, em uma entrevista coletiva no Rio, seus planos para os próximos meses. Vai iniciar um período de tratamento com Nilton Petroni, o conhecido Filé - que tratou do craque Ronaldo - e só deverá marcar sua volta ao circuito profissional para julho, no ATP Tour de Stuttgart, na Alemanha.