Federer mantém a ponta e Baghdatis sobe 27 posições O título do Aberto da Austrália, conquistado no último domingo, fez o suíço Roger Federer aumentar ainda mais a já tranqüila liderança do ranking de entradas da ATP. Agora com 7.275 pontos, o número 1 do mundo tem mais de 2.600 pontos de diferença para o segundo colocado, o espanhol Rafael Nadal (4.615 pontos). O terceiro é o norte-americano Andy Roddick, com 2.785 pontos. O cipriota Marcos Baghdatis, vice-campeão do Grand Slam australiano, subiu 27 posições e agora ocupa o 27.º lugar, com 1.219 pontos. O melhor brasileiro na lista, divulgada nesta segunda-feira, é o paulista Flávio Saretta - 83.º colocado, com 466 pontos. Confira abaixo como estão os rankings desta semana: Entradas 1.º - Roger Federer (SUI) - 7.275 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.615 3.º - Andy Roddick (EUA) - 2.785 4.º - David Nalbandian (ARG) - 2.570 5.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 2,395 6.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.355 7.º - Guillermo Coria (ARG) - 2.100 8.º - Gastón Gaudio (ARG) - 2.050 9.º - Andre Agassi (EUA) - 2.025 10.º - David Ferrer (ESP) - 1.780 83.º - Flávio Saretta (BRA) - 466 94.º - Marcos Daniel (BRA) - 429 133.º - Thiago Alves (BRA) - 314 147.º - Ricardo Mello (BRA) - 293 189.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 115 Corrida dos Campeões 1.º - Roger Federer (SUI) - 250 pontos 2.º - Marcos Baghdatis (CYP) - 153 3.º - Nicolas Kiefer (ALE) - 90 4.º - David Nalbandian (ARG) - 90 5.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 85 6.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 77 7.º - Jarkko Nieminen (FIN) - 58 8.º - Fabrice Santoro (FRA) - 56 9.º - James Blake (EUA) - 53 10.º - Sebastien Grosjean (FRA) - 52