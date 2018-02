Federer passa fácil por compatriota e avança em Dubai O tenista suíço Roger Federer começou sua campanha pelo quarto título seguido do ATP de Dubai (Emirados Árabes Unidos) com o pé direito. Nesta terça-feira, o melhor tenista do mundo derrotou seu compatriota Stanislas Wawrinka por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 e 6/3. Na próxima rodada, Federer terá pela frente desconhecido Mohammed Al Ghareeb, do Kuwait. Em outro jogo da rodada, o checo Tomas Berdych bateu o belga Christophe Rochus por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2. O próximo adversário de Berdych será o compatriota Robin Vik. Quem passar desse duelo, deverá enfrentar Federer nas quartas-de-final.