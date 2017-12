Federer passa fácil por Nicolás Massu no Masters de Madri Em busca de seu primeiro título no Masters Series de Madri, o tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, não teve problemas para eliminar, nesta terça-feira, o chileno Nicolás Massu por 2 sets a 0, em sua estréia na competição espanhola, que conta pontos para o ranking da ATP e distribui mais de US$ 2,4 milhões em prêmios aos participantes. Massu não conseguiu impor o seu saque e teve o serviço facilmente quebrado no primeiro set, que terminou em 6/3 para Federer. Por sinal, o suíço encontrou mais facilidade no segundo e fechou o jogo em 6/2, em pouco mais de 1h25 de confronto. Em toda a partida, Federer teve sete aces, contra apena dois de seu rival. Na próxima fase, o suíço, que já tem 42 títulos na carreira, vai enfrentar o vencedor da partida entre o sueco Robin Soderling e o espanhol Juan Carlos Ferrero. Em outro confronto pela segunda rodada, o inglês Tim Henman precisou de três sets para passar pelo espanhol David Ferrer, cabeça-de-chave 14, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/1. Na próxima fase, Henman pegará o vencedor do confronto entre o argentino David Nalbandian, cabeça-de-chave número quatro, e o francês Julien Benneteau. Ainda pela primeira rodada, o sueco Joachim Johansson bateu o argentino Juan Martin Del Potro por duplos 6/4, enquanto o francês Richard Gasquet passou facilmente pelo finlandês Jarkko Nieminen por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em pouco mais de uma hora de confronto.