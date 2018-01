Federer passa por Ferrer e vai à final do Masters de Miami O suíço Roger Federer não teve grandes dificuldades para bater o espanhol David Ferrer e chegar à decisão do Masters Series de Miami, na noite desta quinta-feira. O tenista número um do mundo venceu or 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 59 minutos de jogo. Federer só teve trabalho no segundo set, quando teve o serviço quebrado e chegou a estar perdendo por 2 a 0. Mas, concentrado, devolveu a quebra e conduziu a partida em "banho-maria". Na final, Federer vai enfrentar o croata Ivan Ljubcic, sexto do mundo, que venceu o argentino David Nalabandian. Os dois já se enfrentaram 12 vezes, com nove vitórias para o suíço. A última delas foi nas quartas-de-final do Masters Series de Indian Wells, há um mês. Será a 12ª final de Masters Series de Federer, que possui ao todo 36 títulos na carreira, três deles conquistados neste ano: o do Torneio de Doha, o Aberto da Austrália e o de Indian Wells. Já Ljubicic tem cinco títulos de simples na carreira. O último foi conquistado em Zagreb, na Croácia, também neste ano.