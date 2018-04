Federer passa por Tsonga e pega Murray

No retrospecto, Murray é um dos poucos jogadores que levam vantagem sobre Federer: dez vitórias e nove derrotas contra o genial suíço.

Os dois disputarão a semifinal, amanhã, em momentos bem diferentes. Murray permaneceu insatisfeito com sua performance ao longo de todo o Aberto da Austrália, mas venceu os seus cinco jogos sem ceder set algum. No último, deu fim às ilusões da zebra francesa Jeremy Chardy, que está atrás de Thomaz Bellucci no ranking (6/4, 6/1 e 6/2).

Já Federer sofreu para passar por um repaginado Jo-Wilfried Tsonga: mais magro e com novo treinador, o australiano Roger Rasheed, que já trabalhou com Lleyton Hewitt e Gael Monfils.

Num piso ligeiramente mais rápido do que o normal no Melbourne Park, o que se viu foi um jogo espetacular, com mais de cem subidas à rede, somadas as de Federer e Tsonga, que batalharam com voleios acrobáticos e muita habilidade.

No final, Federer levou a melhor por 7/6 (7/4), 4/6, 7/6 (7/4), 3/6 e 6/3. "Eu sinto que tive um pouco de sorte por ter avançado. Mas foi um prazer enfrentar Jo, porque ele jogou muito bem."