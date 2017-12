Federer passa por um susto, mas avança no ATP de Tóquio O suíço Roger Federer estreou no Torneio de Tóquio, nesta quarta-feira, com uma vitória, mas teve que suar muito para passar pelo desconhecido sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 0. O juvenil, que passou pelo qualifying da competição japonesa, fez o melhor do mundo correr muito para vencê-lo apenas em dois tie-breaks. As parciais foram de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3). Por ser o cabeça-de-chave número 1, Federer já estreou na segunda rodada do torneio. Com mais facilidade, o espanhol Tommy Robredo (cabeça 2) derrotou Lu Yen-hsun, de Taiwan, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/1. Outro pré-classificado que avançou à terceira rodada foi o finlandês Jarkko Nieminen (5), que passou pelo alemão Lars Burgsmuller também por 2 a 0 - com parciais de 7/5 e 7/6 (7/2). A surpresa do dia foi a eliminação do britânico Andy Murray (cabeça-de-chave número 4) para o checo Jiri Novak por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (7/1). Num duelo argentino, Juan Monaco ganhou de Edgardo Massa também por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Em outros jogos pela segunda rodada, o russo Dmitry Tursunov bateu Wang Yeu-tzuoo, de Taiwan, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 5/7 e 7/5 -, o sul-coreano Lee Hyung-Taik passou pelo dinamarquês Kristian Pless por 2 a 0 (7/5 e 6/1), o alemão Benjamin Becker venceu o tailandês Danai Udomchoke por 2 a 0 (6/2 e 6/1) e o norte-americano Vincent Spadea eliminou o japonês Satoshi Iwabuchi por 2 a 1 - com parciais de 2/6, 6/2 e 6/0.