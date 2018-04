Federer passa sufoco, mas avança às quartas Roger Federer, o n.º 1 do mundo, não vem tendo dias fáceis. Ontem, passou sufoco para bater o espanhol David Ferrer (19.º do ranking) por 3/6, 6/3 e 6/4 e avançar às quartas de final em Cincinnati, nos EUA. Hoje enfrenta Lleyton Hewitt. Andy Murray segue em busca do bicampeonato. Venceu Stepanek (6/4 e 6/1) e agora joga contra Benneteau.