Federer perde em torneio de exibição Atual número 1 do mundo, o tenista suíço Roger Federer foi surpreendido pelo alemão Tommy Haas e perdeu, de virada, na primeira fase do Kooyong Classic - torneio de exibição que serve de preparatório para o Aberto da Austrália - por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4. ?Não foi uma frustração, porque não joguei mal. Tive que lutar para encontrar o meu ritmo no primeiro set, mas Haas começou a jogar cada vez melhor?, declarou Federer, que já foi derrotado pelo alemão em mais duas oportunidades - nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e no Aberto da Austrália em 2002. Completando a primeira rodada do Torneio de Kooyong, o norte-americano Andy Roddick passou pelo francês Gael Monfils por duplo 6/2. Também por duplo 6/2, o argentino Guillermo Coria derrotou o croata Ivan Ljubicic. Fechando a rodada, o alemão Nicolas Kiefer venceu o argentino David Nalbandian, que abandonou o jogo no segundo set, quando perdia por 3/2 - Nicolas ganhou o primeiro set por 6/3.