Federer perde um set, mas avança em Montecarlo O suíço Roger Federer, líder do ranking mundial, precisou de três sets para superar o sérvio Novak Djokovic e se classificar para a segunda rodada do Masters de Montecarlo, o terceiro torneio da série na temporada. Federer, que tem como principal meta na temporada européia de saibro a conquista inédita de Roland Garros, o único Grand Slam que lhe falta no currículo, marcou 2 a 1 contra Djokovic (6/3, 2/6 e 6/3). Na segunda rodada, o suíço, que soma 29 vitórias em 30 jogos disputados no ano, vai enfrentar o espanhol Alberto Martín, que passou pelo croata Ivo Karlovic por 2 a 0 (6/4 e 7/6). O argentino David Nalbandián, número três do mundo, também se classificou para a segunda rodada, ao derrotar o belga Xavier Malisse por 2 a 0 (6/4 e 6/4). Outros resultados do Masters Series de Montecarlo: José Acasuso (ARG) 2 x 0 Filippo Volandri (ITA) (6/4 e 6/2) Michael Llodra (FRA) 2 x 0 Boris Pashanski (SER) (6/3 e 6/0) Jan Hernych (CHE) 2 x 1 Julien Benneteau (FRA) (7/6, 4/6 e 7/6) Kristof Vliegen (BEL) 2 x 1 Jarkko Nieminen (FIN) (1/6, 6/4 e 7/6) Olivier Rochus (BEL) 2 x 1 Gael Monfils (FRA) (4/6, 6/4 e 6/1) Andreas Seppi (ITA) 2 x 1 Davide Sanguinetti (ITA) (2/6, 6/1 e 6/4)