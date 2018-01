Federer reage e vence o Aberto da Austrália pela 2ª vez O tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, venceu pela segunda vez o Aberto da Austrália de tênis, ao derrotar o cipriota Marcos Baghdatis por 3 sets a 1, de virada - parciais de 5-7, 7-5, 6-0 e 6-2, em partida que teve 2 horas e 46 minutos de duração. Com a vitória de hoje, Federer conquistou seu sétimo título de Grand Slam e o terceiro consecutivo. O suíço não perdeu nenhuma das finais de Grand Slam de que participou desde a primeira conquista em Wimbledon, em 2003. O título de hoje é o 35º de sua carreira, o segundo deste ano (Doha), e lhe garantiu um prêmio de 744 mil euros (cerca de US$ 900 mil). Baghdatis, 54º do mundo, a grande surpresa deste ano em Melbourne, sobe para a 26ª colocação do Ranking da ATP. O cipriota - que surpreendeu em todo o torneio - iniciou a partida muito bem, mostrando um jogo sem erros nos dois primeiros sets. Ocipriota - que para chegar á final eliminou gente do porte do americano Andy Roddick, do croata Ivan Ljubicic e do argentino David Nalbandian - ganhou o primeiro set e teve duas oportunidades para fazer 3-0 no segundo frente a um Federer irreconhecível - lento e com muitos erros em sua direita. Mesmo empurreado pela torcida, no entanto, o cipriota não soube aproveitar essas duas oportunidades e entregou seu saque com uma segunda dupla falta, permitindo que o suíço respirasse e retomasse o jogo. Federer quebrou o serviço do cipriota no 12º game do segundo set, dando fim às esperanças de Baghdatis, que, cansado, sem a potência de seus golpes anteriores, perdeu 11 games consecutivos. Para piorar, Baghadatis sofreu uma cãibra no segundo game do quarto set, em plena troca de bolas, e suas forças ficaram ainda mais comprometidas. Apesar disso, não abandonou a partida, como fez a belga Justine Henin-Hardenne na final feminina contra a francesa Amélie Mauresmo, no sábado. Tal como na semifinal contra o alemão Nicolas Kiefer, o tênis de Federer subiu muito de produção nos dois últimos sets, terminando com um total de 50 winners. Federer chega à marca de dois títulos no Aberto da Austrália (2004 e 2006), três em Wimbledon (2003-04-05) e dois Abertos dos EUA (2004-05).