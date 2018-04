Federer se recupera de fiasco

Ainda em recuperação após a incrível derrota para Jo-Wilfred Tsonga, na semana passada, em Montreal, Roger Federer voltou à quadra ontem e cumpriu seu papel. Sem brilhantismo, mas com a eficiência de sempre, eliminou o argentino Jose Acasuso por 6/3 e 7/5 e avançou às oitavas de final do Masters de Cincinatti. O próximo adversário é o espanhol David Ferrer, para quem nunca perdeu em oito confrontos. "Fico feliz com o jogo e o resultado, porque a quadra em Cincinatti é rápida demais, diferente das outras", festejou o suíço, em busca da melhor forma para defender o título do Aberto dos Estados Unidos em duas semanas, sua prioridade neste fim de temporada. Outro favorito, o espanhol Rafael Nadal bateu o italiano Andreas Seppi por duplo 7/6. Andy Murray venceu seu primeiro jogo após ter assumido a segunda posição do ranking. Fez 7/6 e 6/2 no espanhol Nicolas Almagro.