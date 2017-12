Federer sofre mais uma vez para chegar à final em Halle O suíço Roger Federer parece que resolveu tirar a semana para curtir fortes emoções dentro de quadra. Neste sábado, pela semifinal do Torneio de Halle, na Alemanha, o número 1 do mundo precisou novamente de três sets para vencer um jogo em seu tipo de quadra preferido, a grama. A vítima da vez foi o alemão Tommy Haas, que foi batido por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/3. Em outras partidas da competição, Federer já havia passado por vários sufocos para manter sua série invicta, agora, de 40 jogos, em quadras de grama - apenas um atrás do recorde do sueco Bjorn Borg. No confronto contra o belga Olivier Rochus, nas quartas-de-final, o suíço teve de salvar quatro macht-points para vencer o jogo em três tie-breaks. Na decisão em Halle, torneio em que é o atual tricampeão, Federer jogará contra o vencedor da partida entre o belga Kristof Vliegen (cabeça-de-chave número 8) e o checo Tomas Berdych (quinto pré-classificado). A competição na Alemanha serve como preparação para o Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, que começará no próximo dia 26.