Federer sofre, mas conquista 38ª vitória seguida na grama Especialista em quadra de grama, o suíço Roger Federer, número um do mundo, sofreu nesta quinta-feira para derrotar o francês Richard Gasquet por 2 sets a 1, pelas oitavas-de-final do Torneio de Halle, que distribui mais de US$ 850 mil em prêmios - essa competição serve de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começa no final de junho. Federer só conseguiu fechar o primeiro set no tie-break, por 7/6 (9/7). No segundo, o suíço encontrou mais dificuldades e acabou derrotado, novamente no tie-break, por 7/6 (9/7). Já no terceiro, os tenistas disputaram ponto a ponto, mas o número um do mundo levou a melhor ao quebrar o saque de Gasquet e fazer 6/4. A partida teve 2h13 de duração. Essa foi a 38ª vitória seguida de Federer em quadra de grama. Em outro confronto, o sueco Robin Soderling aplicou um "pneu" sobre o romeno Andrei Pavel e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/0. Também por 2 a 1, o checo Tomas Berdych passou pelo seu compatriota Jiri Novak, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 7/5. Já o francês Fabrice Santoro derrotou o também francês Arnaud Clement por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/2).