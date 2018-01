Federer sofre, mas garante vaga nas semis em Toronto Em uma partida muito disputada, o suíço Roger Federer, cabeça-de-chave número 1, teve dificuldades para superar o belga Xavier Malisse por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (5/7) e 6/3, nesta sexta-feira, e avançar às semifinais do Masters Series de Toronto, no Canadá. Com o resultado, o líder do ranking de entradas e da Corrida dos Campeões ampliou a sua vantagem sobre o rival em partidas do circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ele agora soma sete vitórias em oito confrontos. Na próxima rodada Federer vai enfrentar o chileno Fernando González, 15º cabeça-de-chave, que garantiu a sua classificação no confronto sul-americano diante do argentino José Acasuso. González não teve dificuldades para vencer por 2 a 0, com 6/1 e 7/5. Nos confrontos entre os dois semifinalistas, o tenista europeu leva ampla vantagem ao vencer todos as seis partidas contra o chileno. A última vitória ocorreu no Masters Series de Monte Carlo, nesta temporada. O outro jogo de semifinal já está definido. O francês Richard Gasquet vai pegar o escocês Andy Murray, que passaram pelo checo Tomas Berdych e pelo finlandês Jarkko Nieminen, respectivamente. O tenista campeão do Masters Series de Toronto vai somar 500 pontos na Corrida dos Campeões e vai embolsar US$ 400 mil em premiação.