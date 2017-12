Federer sofre para derrotar italiano no Masters de Roma O tenista suíço Roger Federer teve que se desdobrar muito para vencer o italiano Potito Starace por 2 sets a 0 e avançar às oitavas-de-final do Masters Series de Roma, o quarto desta série na temporada. O número 1 do mundo venceu o primeiro set com facilidade por 6 a 3, mas passou por apuros no segundo. Após quebras de saque dos dois lados, Starace teve o serviço para fechar a série em 5/4, mas permitiu a reação de Federer. No tie-break, o suíço mostrou mais tranqüilidade e fechou o jogo em 7/2. Antes da partida contra Starace, Roger Federer se encontrou rapidamente com o Papa Bento XVI na Praça São Marco, no Vaticano. Junto de sua esposa Mirka Vavrine, o tenista conversou com Sua Santidade por alguns minutos. Em Roma, o suíço está tentando o seu segundo título na carreira - o primeiro foi em 2003. Em outros jogos da rodada, o francês Gael Monfils derrotou o norte-americano Robby Ginepri (cabeça-de-chave número 16) por 2 sets a 1 - parciais de 6/1, 4/6 e 6/4 - e o espanhol Nicolas Almagro ganhou do argentino Jose Acasuso também por 2 a 1 - com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4.