Federer supera González e conquista inédito título na Basiléia Apesar de ter 43 títulos no currículo antes da final do Torneio da Basiléia, o tenista suíço Roger Federer conquistou neste domingo pela primeira vez a competição em seu país ao ganhar mais uma vez do chileno Fernando González. O líder do ranking de entradas e da Corrida dos Campeões ganhou a partida por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/6 (7/3). Esse foi o 11º torneio que Federer conquistou nesta temporada. "Esse é um dos momentos mais bonitos da minha carreira", disse o suíço. "Embora eu sempre quis ser jogador profissional de tênis, jamais sonhei que um dia seria campeão aqui (na Suíça). É inacreditável", acrescentou. Com o triunfo deste domingo, Roger Federer ampliou o domínio sobre o freguês chileno. Os dois atletas já se enfrentaram nove vezes pelo circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), todos os confrontos foram ganhos pelo suíço. O melhor tenista do mundo na atualidade superou o rival em três ocasiões neste ano - nos Masters Series de Monte Carlo, Canadá e Madri. Os números de Federer são impressionantes. Ele é o primeiro atleta a conseguir mais de dez títulos em uma temporada por três anos consecutivos. Fora isso, o atleta europeu igualou a marca de 11 conquistas obtidas em 2004 e 2005 - agora acumula 85 vitórias em 90 partidas no ano, segundo dados do site oficial do atleta. O suíço também igualou o número de títulos do austríaco Thomas Muster, com 44. Ainda nesta temporada, Federer vai participar do Masters Series de Paris (França) e da Masters Cup de Xangai, que reúne os oito melhores atletas do ano.