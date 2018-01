Federer tenta o bi em Miami contra o croata Ljubicic Com a expectativa de transformar-se no maior tenista de todos os tempos, Roger Federer busca mais um título neste domingo. Desafia o croata Ivan Ljubicic pelo bicampeonato do Masters Series de Miami, às 13 horas (horário de Brasília, com SporTV2), num jogo em que o próprio número 1 do mundo reconhece que vai precisar mostrar o seu melhor para conquistar mais um campeonato. ?Ljubicic sempre exige o seu melhor?, disse Federer, depois de superar o espanhol David Ferrer por 6/1 e 6/4 em apenas 59 minutos, pelas semifinais. ?Espero um jogo fantástico?. Federer está em busca do quarto título da temporada, depois de ter vencido no Aberto da Austrália, o ATP de Dubai e o Masters Series de Indian Wells. Defende uma invencibilidade de 47 partidas em quadras norte-americanas e 23 seguidas em torneios da série Masters. O suíço é hoje quase uma unanimidade e fez inclusive o espanhol Sergui Bruguera - que disputa o circuito sênior em Doha - a dizer que Federer ?é dez vezes melhor do que Sampras?. Roger Federer vai ter um desafio e tanto neste domingo em Crandon Park. Ivan Ljubicic vive o melhor momento de sua carreira. Independente do que acontecer na final de Miami irá alcançar o melhor ranking de sua vida, com a 5ª colocação. Desde o segundo semestre do ano passado vem acumulando vitórias importantes. ?Esta é a terceira final dos últimos quatro Masters Series que disputei?, disse Ljubicic, que foi finalista em Madri e Paris, no ano passado, e agora chega à decisão de Miami.