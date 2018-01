Federer vai com tranqüilidade à segunda rodada do US Open O suíço Roger Federer, número 1 do ranking mundial, começou bem a luta pelo tricampeonato do US Open, ao vencer Wang Yeu-tzuoo, de Taiwan, por 3 a 0 (6/4, 6/1 e 6/0), em 1hora e 41 minutos de partida. Ele enfrenta na segunda rodada o inglês Tim Henman, que bateu seu compatriota Greg Rusedski, também em três sets (7/6(7/4), 6/2 e 6/3). Federer, que busca o tricampeonato no último Grand Slam da temporada, saiu satisfeito com sua atuação na estréia. "É sempre muito bom chegar e jogar bem, foi uma partida excelente", afirmou o suíço. Desde o início da chamada "era aberta", no começo dos anos 70, apenas dois tenistas alcançaram três títulos seguidos nas quadras de Flushing Meadows: o norte-americano John McEnroe e o checo Ivan Lendl. Neste ano, Federer já foi campeão do Aberto da Austrália e de Roland Garros.