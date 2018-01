Federer vence Blake e encara Davydenko na semifinal O suíço Roger Federer venceu o norte-americano James Blake por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (9-7), 6/0, 6/7 (9-11) e 6/4, na noite desta quinta-feira, e garantiu vaga na semifinal do US Open. ?Jogar contra toda esta torcida não foi nada fácil?, disse Federer, que precisou de 3 match points para definir o jogo. ?Cometi alguns erros e isso acontece.? O adversário do número um do mundo em sua busca pelo tricampeonato da competição será o russo Nikolay Davydenko, que passou pelo alemão Tommy Haas por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/7 (3-7), 6/3, 6/4 e 6/4. Davydenko é um freguês antigo de Federer: em sete jogos disputados pelos dois, o suíço venceu todos. A outra semifinal do US Open será disputada entre o russo Mikhail Youzhny e o norte-americano Andy Roddick. Os dois jogos serão neste sábado à tarde. À noite será realizada a final feminina.