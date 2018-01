Federer vence checo e se classifica às semifinais em Dubai Com muita facilidade, o tenista suíço Roger Federer derrotou o checo Robin Vik por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2 -, nesta quinta-feira, e avançou às semifinais do ATP de Dubai (Emirados Árabes Unidos). O torneio, no Oriente Médio, é um dos que mais pagam em premiações - 1 milhão de dólares no total. A vitória sobre Vik permitiu a Federer alcançar a incrível marca de 57 triunfos consecutivos em quadras de piso rápido (geralmente de cimento). Na semifinal, o adversário do número 1 do mundo será o russo Mikhail Youzhny, que bateu o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/1.