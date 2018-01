Federer vence com tranqüilidade pelo Masters de Montecarlo Pela segunda fase do Masters Series de Montecarlo, que distribui cerca de 3 milhões de euros em prêmios, o tenista suíço Roger Federer, número 1 do mundo, derrotou sem dificuldades nesta quarta-feira o espanhol Alberto Martin por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, em apenas 46 minutos de partida. Já o croata Ivan Ljubicic, número cinco do ranking da ATP, ganhou com dificuldades do francês Florent Serra por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em 1h53min de jogo. Ljubicic e Federer garantiram vaga à oitava-de-final do Masters de Montecarlo. O argentino David Nalbandian passou pelo italiano Andreas Seppi por duplos 7/5. Outro argentino que avançou em Montecarlo foi Guillermo Coria, que derrotou o francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (8/6) e 6/4. Já o também argentino Juan Ignacio Chela foi facilmente derrotado pelo espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2. O alemão Nicolas Kiefer passou pelo francês Michael Llodra por 2 a 0, com parciais de 7/6, (7/4) e 6/4. Também por 2 a 0, o espanhol Tommy Robredo venceu o belga Oliver Rochus (7/5 e 6/4). O tenista francês Sébastien Grosjean abandou o jogo contra Benjamin Balleret, de Mônaco, quando perdia o terceiro set por 3 a 2 - ele havia vencido o primeiro por 6/4 e perdido o segundo por 7/5. E o italiano Alessio Di Mauro passou pelo checo Radek Stepanek por 2 a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 7/6 (7/4).