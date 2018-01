Federer vence croata e avança às semifinais de Wimbledon O tenista suíço Roger Federer segue imbatível no Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Nesta quarta-feira, o número 1 do mundo derrotou o croata Mario Ancic por 3 sets a 0 - com um triplo 6/4 - e se classificou às semifinais do torneio inglês. A partida, que teve duas interrupções por causa da chuva em Londres, teve a duração total de uma hora e 46 minutos. Com a vitória, Federer amplia para 46 o número de triunfos consecutivos em quadras de grama - o recorde anterior (41) era do sueco Bjorn Borg. O suíço tenta, nesta temporada, o quarto título consecutivo em Wimbledon. Seu adversário na semifinal sairá do confronto entre o checo Radek Stepanek e o sueco Jonas Bjorkman.