Federer vence e avança às quartas no Masters de Toronto Apesar do susto, o suíço Roger Federer, cabeça-de-chave número 1, superou o russo Dmitry Tursunov, nesta quinta-feira, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/0, e avançou às quartas-de-final do Masters Series de Toronto, no Canadá. Essa é a segunda vez que o líder do ranking de entradas e da Corrida dos Campeões da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) supera o rival em uma partida válida pelas oitavas-de-final do circuito nesta temporada. Anteriormente, Federer havia ganho no Masters de Miami, nos Estados Unidos. Na próxima rodada Federer vai enfrentar o belga Xavier Malisse, que eliminou o sueco Thomas Johansson 7/6 e 6/3. O suíço tem ampla vantagem sobre o 41º tenista do mundo. Eles já se enfrentaram sete vezes, com seis vitórias para Federer. Em outra partida da rodada, o finlandês Jarkko Nieminen passou pelo italiano Davide Sanguinetti por 2 a 1, com 3/6, 6/3 e 7/6. Nieminen vai tentar uma vaga nas semifinais do torneio diante britânico Andy Murray, que ganhou do espanhol Carlos Moya, por 6/2 e 6/4. O vencedor do Masters Series de Toronto vai somar 500 pontos na Corrida dos Campeões e vai embolsar US$ 400 mil em premiação.