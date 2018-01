Federer vence e avança no Masters Series de Toronto O suíço Roger Federer, cabeça-de-chave número um, venceu o francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e avançou, nesta terça-feira, à segunda rodada do Masters Series de Toronto, no Canadá. O atual líder do ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) ganhou a competição em 2004. Com a vitória, Federer manteve a superioridade sobre o rival. Ele já havia superado o francês duas vezes, no Masters de Roma (2003) e no Aberto de Wimbledon (2005). Federer vai enfrentar na próxima fase o também francês Sébastien Grosjean, que eliminou o seu compatriota Florent Serra por 6/3 e 6/2. Ao contrário do rival desta terça, o suíço mantém um equilíbrio diante do 33º colocado do ranking - duas vitórias para cada atleta. Em outra partida da primeira rodada, o espanhol Tommy Robredo, sétimo pré-classificado, superou o russo Marat Safin por 2 a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 6/2. Robredo terá pela frente na segunda fase o argentino José Acasuso, que eliminou o alemão Bjorn Phau. O também espanhol David Ferrer, 12º cabeça-de-chave, decepcionou ao perder para o britânico Andy Murray por 2 a 0, com 6/2 e 7/6(8/6). O tenista número 31 do mundo pega agora o inglês Tim Henman, que passou pelo sueco Jonas Bjorkman (6/2 e 6/3).