Federer vence e é bicampeão no Masters Series de Miami O suíço Roger Federer confirmou o favoritismo e é bicampeão do Masters Series de Miami. Neste domingo, o número 1 do mundo venceu o croata Ivan Ljubicic por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5), 7/6 (7/4) e 7/6 (8/6). Mesmo com a vitória por 3 a 0, a partida foi extremamente disputada, com poucas quebras de saque de ambos os jogadores. No terceiro set Ljubicic chegou a abrir 2 a 0, mas Federer devolveu a quebra logo depois, não dando espaço para uma reação do croata no jogo. Esta foi a decisão mais difícil ganha pelo suíço neste ano, tanto que Ljubicic terminou a partida com 21 aces e 44 winners, contra oito e 34 de Federer, e somente duas quebras de saque para cada. Com o bicampeonato em Miami, o suíço conquistou seu 10.º título de Masters Series. Assim, fica há um da marca de Pete Sampras, o segundo colocado na lista de maiores vencedores destes torneios. O líder é o também norte-americano Andre Agassi, com 17 conquistas, seis delas em Miami. O número 1 do mundo está invicto há 23 jogos em Masters Series. Venceu os últimos três que disputou, em Cincinatti e Hamburgo em 2005 e em Indian Wells, duas semanas atrás. A última derrota aconteceu em Monte Carlo, na temporada passada. Em Masters Series em quadras duras, o suíço não perde há 29 partidas. O mais recente revés foi em agosto de 2004, em Cincinnati, na primeira rodada.